V Mehiki umorili več pripadnikov ameriške mormonske skupnosti

Ciudad de Mexico, 5. novembra - Na severu Mehike so iz zasede umorili najmanj tri ženske in šest otrok iz tam živeče ameriške mormonske skupnosti. Kot je v ponedeljek povedal sorodnik, so bile žrtve namenjene na letališče, ko so jih na območju, kjer so dejavni mamilarski karteli in drugi kriminalci, napadli. Najmanj petim otrokom je uspelo pobegniti, enega pogrešajo.