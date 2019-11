V Sevnici vzpostavili službo prvih posredovalcev pri reševanju življenja

Sevnica, 5. novembra - Zdravstveni dom Sevnica, sevniška občina in Gasilska zveza Sevnica so podpisali dogovor o vzpostavitvi tamkajšnje službe prvih posredovalcev za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Temeljna naloga prvih posredovalcev je čimprejšnja pomoč do prihoda zdravnika in nujne medicinske pomoči.