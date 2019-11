Indeksi na newyorških borzah uvodoma v zelenem

New York, 5. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se danes uvodoma obarvali zeleno, indeksa S&P 500 in Nasdaq pa sta se dvignila do novih rekordnih vrednosti. Med vlagatelji še naprej prevladuje optimizem glede trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko. Za dobro voljo skrbijo tudi dobra četrtletna poročila nekaterih večjih ameriških podjetij.