Ljubljana, 5. novembra - Zvečer se bodo še pojavljale padavine, predvsem v južnih, osrednjih in vzhodnih krajih bodo vmes tudi nevihte in dolgotrajnejši nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Ponoči bodo padavine povsod oslabele, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.