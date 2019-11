Prijeli četverico, ki je vlamljala v stanovanjske hiše v Murski Soboti

Murska Sobota, 5. novembra - Murskosoboški policisti so na podlagi klica občana izsledili štiri državljane Madžarske, ki so izvršili več vlomov v hiše v Murski Soboti. Po zbranih obvestilih so jih privedli pred preiskovalnega sodnika, ki jim je izrekel pogojno zaporna kazen, in sicer trem po pet mesecev ter enemu deset mesecev, in izgon iz države za dve leti.