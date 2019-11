Spor o meji med Kenijo in Somalijo traja že desetletje

Nairobi/Mogadiš, 5. novembra - Kenija in Somalija sta že več let v sporu zaradi meje na morju, kjer so zaloge dragocenih surovin. Obe državi vztrajata pri svojem. Spor naj bi pomagalo rešiti Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni nujno, da bo to pomenilo tudi dobro rešitev za obe državi.