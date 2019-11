V vozilu Italijana našli približno 250 zamrznjenih ptic

Murska Sobota, 5. novembra - Finančni urad je v nedeljo policiste obvestil, da imajo v postopku Italijana, ki v avtomobilu prevaža zamrznjene ptice zaščitenih vrst. Ustavili so ga na pomurski avtocesti na relaciji Pince-Murska Sobota. Ptice, ki so jih našli pri njem, pa naj bi po zbranih obvestilih izvirale iz zakonitega lova v Romuniji, so sporočili pomurski policisti.