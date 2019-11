Nemško sodišče odločilo, da so sankcije za iskalce zaposlitve deloma neustavne

Karlsruhe, 5. novembra - Nemško ustavno sodišče v Karlsruheju je danes odločilo, da so znižanja mesečnega nadomestila za iskalce zaposlitve, ki ne izpolnijo vseh obveznosti, deloma neustavna, poročajo tuje tiskovne agencije. Po mnenju sodišča so odtegljaji do 30 odstotkov še dovoljeni, znižanje za več kot 60 odstotkov pa ni v skladu z ustavo.