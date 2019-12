Na Golem otoku kot politični zaporniki tudi slovenski zdravniki

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 7. decembra - Med političnimi zaporniki na Golem otoku so bili tudi slovenski zdravniki, zobozdravniki in študentje medicine. Prav letos mineva 70 let od prihoda prvih političnih zapornikov na ta neobljuden otok v Kvarnerskem zalivu, letos pa obeležujemo tudi sto let prve slovenske medicinske fakultete.