Slovenija septembra z eno najvišjih rasti cen industrijskih izdelkov

Luxembourg, 5. novembra - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se v območju z evrom in tudi v celotni EU septembra na mesečni ravni zvišale za 0,1 odstotka. Na letni ravni je bil opaziti padec, kar pa ne velja za Slovenijo, kažejo podatki Eurostata. Od lanskega do letošnjega septembra so se namreč te cene zvišale za 2,1 odstotka, kar je ena najvišjih rasti.