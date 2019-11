Delnice Telekoma Slovenije tonejo še globlje

Ljubljana, 5. novembra - Delnice Telekoma Slovenije, ki so se v ponedeljek po objavi novice o izgubi sodnega spora z grško družbo Antenna pocenile za 1,41 odstotka, se cenijo tudi danes. V uvodnem delu trgovanja so izgubile že več kot pet odstotkov vrednosti. Indeks SBI TOP se je predvsem zaradi rasti delnic Krke do 11.15 zvišal za 0,48 odstotka.