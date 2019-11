Lažnim ameriškim vojakom na berlinskem Checkpoint Charlieju odzvonilo

Berlin, 5. novembra - V ameriške vojake preoblečenim igralcem, ki so turistom na znamenitem nekdanjem mejnem prehodu Checkpoint Charlie v Berlinu zaračunavali za fotografije, je odzvonilo. Pristojne berlinske oblasti so se zaradi pritožb meščanov in turistov odločile, da bodo lažne ameriške vojake poslej preganjale, kar so jim tudi že sporočile.