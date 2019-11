Ellen DeGeneres dobitnica nagrade za življenjske dosežke

Los Angeles, 5. novembra - Ellen DeGeneres bo na 77. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus prejela nagrado za televizijske dosežke Carol Burnett. Komičarka in voditeljica priljubljene televizijske oddaje je po besedah predsednika združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu pionirka, ki že skoraj 25 let navdušuje občinstvo s svojim šarmom in duhovitostjo.