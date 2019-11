V Rusiji aretirali žensko z dvema kilogramoma zlata v čevljih

Moskva, 5. novembra - Na ruskem skrajnem vzhodu so cariniki prijeli žensko, ki je želela na Kitajsko oditi z dvema kilogramoma zlata - skritega v čevljih. "Mlada ženska je hodila nekoliko nenaravno in pred prečkanjem meje je bila videti živčna," so nenavaden poskus tihotapljenja v sporočilu za javnost opisali obmejni organi.