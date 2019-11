Previden začetek trgovanja na evropskih borzah

Frankfurt, 5. novembra - Osrednje evropske borze so nov trgovalni dan začele blizu izhodišč. Potem ko so v ponedeljek sklenile z visokimi rastmi, so vlagatelji danes bolj zadržani, poročajo tuje tiskovne agencije. V ospredju zanimanja ostaja razreševanje trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko.