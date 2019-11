Nagrade za dognanja na področju farmacije in medicine prejelo tudi pet Slovencev

Ljubljana, 6. novembra - Nagrade International Medis Awards za klinična dognanja zdravnikov in farmacevtov srednje in jugovzhodne Evrope je prejelo pet Slovencev. Strokovna komisija je skupaj deset nagrajencev izbrala izmed 207 prijavljenih iz devetih držav, so sporočili iz družbe Medis. Nagrade je družba podelila v torek in ob tem obeležila tudi 30-letnico poslovanja.