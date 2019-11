Vreme: Oblačno s pogostimi padavinami

Ljubljana, 5. novembra - Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem na zahodu bodo možne nevihte, krajevno tudi dolgotrajnejši nalivi. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.