Trgovinski napredek ZDA in Kitajske spodbudil tudi cene nafte

Singapur, 5. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Tudi trgovci z nafto zadovoljno spremljajo razpletanje trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, glede katerega poročajo o pomembnem napredku v smeri podpisa delnega trgovinskega sporazuma med državama. V Washingtonu in Pekingu upajo, da bo dokument podpisan še ta mesec.