Nikkei sklenil na najvišji ravni v več kot letu dni

Tokio, 5. novembra - Azijske borze so se danes obarvale v zeleno. Vlagatelji so sledili ponedeljkovim trendom na ameriškem Wall Streetu, njihovo dobro razpoloženje pa je v prvi vrsti posledica napredka v smeri podpisa delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko. Tokijski indeks Nikkei je sklenil najvišje po oktobru lani, poročajo tuje tiskovne agencije.