Boston zapravil vodstvo 3:0, a vseeno zmagal

Boston, 5. novembra - Hokejisti Boston Bruins so v severnoameriški ligi NHL dosegli še šesto zaporedno zmago. Zmaga je še slajša, ker so zapravili vodstvo 3:0, a na koncu še vedno s 6:4 premagali Pittsburgh Penguins. Ponoči so bile na sporedu štiri tekme, na preostalih treh so slavili gostje, le Boston je bil, kljub velikim težavam, uspešen na domačem ledu.