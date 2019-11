Al Pacino v TV seriji Hunters

Seattle, 5. novembra - Ameriški filmski in gledališki igralec Al Pacino je igral mafijce, morilce in celo satana, zdaj pa se je poglobil v borca proti nacizmu. Upodobil ga bo v TV seriji Hunters, ki jo pripravlja producent in oskarjev nagrajenec Jordan Peele. Odlomek iz serije, katere avtor je David Weil, je objavil ponudnik Amazon Prime Video.