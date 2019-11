Židan ob dnevu pravosodja: Pri načelu delitve oblasti je treba narediti napredek

Brdo pri Kranju, 4. novembra - Vidni predstavniki pravosodja in politike so danes na Brdu pri Kranju zaznamovali dan pravosodja. Slavnostni govornik je bil predsednik DZ Dejan Židan, ki je v govoru izpostavil pomen načela delitve oblasti. To načelo za vse tri veje oblasti predstavlja velik izziv, zato moramo na tem področju bolje razmišljati in narediti napredek, je dejal.