V Švicariji premiera Krmeljeve predstave Za praznino (Jok kamere)

Ljubljana, 5. novembra - V Švicariji bodo drevi ob 20. uri premierno uprizorili predstavo Za praznino (Jok kamere), ki jo podpisuje režiser in avtor Jan Krmelj. "Skozi soočitev človeškega telesa in odrske tehnologije Krmelj naslavlja problem umetniškega ustvarjanja v času množične reprodukcije podob," so sporočili producenti iz zavoda Flota.