Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 4. novembra - Ponoči bo na zahodu znova začelo deževati, do jutri zjutraj se bo dež razširil precej proti vzhodu. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Jugo ob morju se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.