Jesenska filmska šola o dokumentarcih z območja nekdanje Jugoslavije

Ljubljana, 4. novembra - Jesenska filmska šola v Slovenski kinoteki bo v teoretskem delu osvetlila dokumentarno produkcijo na območju nekdanje Jugoslavije. Temu so posvetili mednarodni simpozij filmske teorije, ki se bo začel v torek, in spremljajočo retrospektivo, ki jo bodo odprli nocoj ob 19. uri s filmoma Stari most Vlada Škafarja in Film z mobitelom Nedžada Begovića.