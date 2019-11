Program porabe sredstev za podnebne spremembe v javni obravnavi

Ljubljana, 4. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v prihodnjem letu. Zainteresirana javnost lahko pripombe posreduje do 30. novembra. Prihodnje leto bo za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na voljo 184 milijonov evrov sredstev.