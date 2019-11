Predsednik Pahor ta teden na državniškem obisku na Norveškem

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 5. novembra - Predsednik republike Borut Pahor bo na povabilo norveškega kralja Haralda V. v sredo in četrtek na svojem prvem državniškem obisku na Norveškem, kjer se bo sešel z najvišjimi norveškimi predstavniki. Namen obiska je okrepiti vezi in sodelovanje z državo, ki jo s Slovenijo družijo sorodni pogledi in zavezništvo v zvezi Nato.