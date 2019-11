Državni organ za Bežigradom prejel sumljivo pošiljko

Ljubljana, 4. novembra - Državni organ s sedežem za Bežigradom je danes okoli 8.30 prejel kuverto, iz katere se je vsul bel prah. Po informacijah STA gre za ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so izolirali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.