Do ameriških splošnih volitev je še natanko leto dni

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 4. novembra - V nedeljo se je uradno začelo odštevanje do splošnih volitev v ZDA, do katerih je še 365 dni. A zdi se, da odštevanje traja že vse od novembra 2016, ko je bil za predsednika ZDA presenetljivo izvoljen Donald Trump. Ta kampanjo za ponovno izvolitev praktično vodi od izvolitve, demokrati pa vse odtlej iščejo način, da bi ga onemogočili.