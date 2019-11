V AKC Metelkova mesto pozvali k ukrepanjem zoper sleherno nasilje

Ljubljana, 3. novembra - Ni dovolj, da Ljubljanski grad enkrat na leto zažari v barvah mavrice, vsak dan je treba delovati zoper sleherno nasilje, so po petkovem napadu na LGBT-klub Tiffany pozvali v AKC Metelkova mesto. Opozarjajo na "nikdar sankcionirane izraze sovraštva" in vse pogostejše napade na LGBTIQ osebe in skupnosti. Policija informacije o dogodku še zbira.