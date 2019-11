Sončno vreme v Dvorano Tabor privabilo le malo evakuiranih Mariborčanov

Maribor, 3. novembra - Evakuacija okoli tisoč prebivalcev v 300-metrskem pasu okoli najdišča druge bombe v Mariboru poteka brez večjih težav in se bliža koncu. Ker je v Mariboru toplo in sončno vreme, se je v Dvorani Tabor, kjer je na voljo prostor za tiste, ki nimajo druge možnosti, za zdaj zbralo le 15 ljudi. Za vse so poskrbeli z napitki in manjšimi prigrizki.