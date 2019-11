Turčija svari, da bo tuje borce IS vrnila v njihove države

Istanbul, 2. novembra - Turčija je danes posvarila, da bo tuje borce skrajne Islamske države (IS), ujete v Siriji, kljub nepripravljenosti nekaterih evropskih držav, da jih sprejmejo, vrnila v njihove izvorne države. V Ankari so bili obenem kritični do evropskih držav, ki so tujim borcem odvzele državljanstvo.