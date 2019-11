Exxon Mobil v tretjem četrtletju z 49-odstotnim padcem dobička

New York, 1. novembra - Ameriški naftni velikan Exxon Mobil je v tretjem četrtletju letos ustvaril 3,2 milijarde dolarjev čistega dobička oziroma 49 odstotkov manj kot v enakem četrtletju lani, kar je posledica nižjih cen nafte in višjih stroškov poslovanja. Prihodki so nazadovali za 15 odstotkov na 65 milijard dolarjev.