Šabeder v času odstranjevanja bombe obiskal UKC Maribor

Maribor, 31. oktobra - Minister za zdravje Aleš Šebeder je danes v času odstranjevanje bombe v Mariboru obiskal Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Na terenu se je prepričal, da so bili izvedeni vsi organizacijski ukrepi in da je bilo za varnost pacientov, zaposlenih in obiskovalcev dobro poskrbljeno.