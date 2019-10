Ameriška centralna banka tretjič letos znižala ključno obrestno mero

Ljubljana, 30. oktobra - Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je danes znižala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na raven med 1,50 in 1,75 odstotka. Za to se je odločila v luči vpliva mednarodnih razmer na gospodarske obete in ob šibkih inflacijskih pritiskih, so navedli v izjavi. Gre za tretje znižanje ključne obrestne mere letos.