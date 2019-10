Domžale, 30. oktobra - V Srednjih Jaršah v občini Domžale je nekaj po 17. uri potniški vlak trčil v osebno vozilo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili dve huje poškodovani osebi, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci so poškodovane osebe prepeljali v bolnišnico, poroča center za obveščanje.