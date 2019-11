Po jesenskih počitnicah spet v šolo

Ljubljana, 4. novembra - Za okoli 188.000 učencev in 74.000 dijakov so se končale prve počitnice v tem šolskem letu. Naslednje počitnice bodo imeli že čez manj kot dva meseca. Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti kar od 25. decembra do 5. januarja, pri čemer jim petka, 3. januarja, ne bo treba nadomeščati.