Akcija cepljenja lisic proti steklini podaljšana

Ljubljana, 31. oktobra - Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini, ki se je začela 20. septembra in bi se morala končati s koncem oktobra, je zaradi neugodnih vremenskih razmer za letenje, kot sta megla in veter, podaljšana do 15. novembra. Lisice namreč cepijo prek vab, ki se polagajo s pomočjo letal.