V Volkswagnu kljub izzivom na trgu prepričani v dosego ciljev

Wolfsburg, 30. oktobra - Čeprav so v Volkswagnu od lanskega do letošnjega septembra prodali za 1,5 odstotka manj avtomobilov kot v enakem obdobju leto prej, so v nemškem avtomobilskem velikanu prepričani, da bodo do konca leta dosegli večino zastavljenih ciljev. Po devetih mesecih letošnjega leta so okrepili dobiček, tudi na račun nižjih stroškov z afero dieselgate.