Velenje, 29. oktobra - Nogometaši velenjskega Rudarja, ki so po petnajstih krogih v Prvi ligi Telekom Slovenije še brez zmage, so dobili novega trenerja. Namesto dosedanjega Nikole Jaroša bo trenutno zadnjeuvrščeno prvoligaško ekipo vodil Andrej Panadić, so danes sporočili iz kluba.