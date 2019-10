Direktor Boeinga Muilenburg na vročem senatnem stolu

Washington, 29. oktobra - Ameriški senatorji so glavnega izvršnega direktorja Boeinga Dennisa Muilenburga v torek zasliševali glede dveh nesreč novih letal boeing 737 max v Indoneziji in Etiopiji. Priznal je, da so naredili napake, ne pa tudi namernega prikrivanja pomanjkljivosti ključnih sistemov letal pred regulatorji.