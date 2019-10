Maribor, 29. oktobra - Melita Forstnerič Hajnšek v komentarju 502 leti piše, da sta prazničnost in globlji pomen dneva reformacije zvečine izpuhtela iz vseh tukajšnjih agend in meni, da bosta Trubar in protestantizem za neobremenjen sestop v čas in prostor očitno potrebovala še nekaj stoletij.