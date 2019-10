Sveža izdaja Gault&Millau s številnimi novostmi

Ljubljana, 29. oktobra - Sredi novembra bo luč sveta ugledala nova izdaja slavnega rumenega kulinaričnega vodnika Gault&Millau. Ta prinaša številne novosti; ob večjem številu ocenjenih restavracij in priljubljenih mest bodo med drugim ocenjeni kmečki turizmi in vrhunska živila, denimo suhe mesnine, siri in olja, je povedala direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić.