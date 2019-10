Levica poziva k reševanju težav domače konopljarske industrije

Ljubljana, 29. oktobra - V Levici so danes pozvali ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj aktivneje pristopi k reševanju slovenske konopljarske prehranske industrije. Zaskrbljeni so namreč zaradi ukrepov zdravstvenega inšpektorata, ki zadnje čase od proizvajalcev in trgovcev zahteva umik prehranskih dopolnil na osnovi konopljinega ekstrakta iz prodaje.