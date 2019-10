LVMH bi kolekcijo luksuznih znamk dopolnil s Tiffanyjem

Pariz, 28. oktobra - Francoski koncern LVMH, ki zastopa številne prestižne blagovne znamke, med njimi Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Christian Dior, Fendi, Bvlgari in Marc Jacobs, želi kolekcijo dopolniti z ikonično ameriško draguljarno Tiffany. V LVMH so pogovore o prevzemu potrdili, a izpostavili, da so ti v začetni fazi in da sklenitev posla še zdaleč ni gotova.