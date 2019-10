Tri monoteistične religije združene v obsodbi evtanazije

Rim, 28. oktobra - Visoki predstavniki treh monoteističnih religij - krščanstva, judaizma in islama, so danes podpisali in papežu Frančišku predali dokument, v katerem se odločno izrekajo proti evtanaziji in pomoči pri samomoru, ki sta po njihovem mnenju "sami po sebi in moralno nesprejemljivi".