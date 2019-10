Vlomili v bencinski servis v Mirnu

Miren, 28. oktobra - Danes okoli dveh ponoči so policijo obvestili o vlomu v prostore bencinskega servisa v naselju Miren v občini Miren - Kostanjevica. Vlomilci so v prostore vlomili skozi glavni vhod in nato iz skladiščnega prostora odnesli več kartonastih škatel s tobačnimi izdelki različnih blagovnih znamk. Po kaznivem dejanju so se odpeljali neznano kam.