V Siriji v napadu kurdskih sil ubit turški vojak

Damask, 27. oktobra - Kurdske sile so v napadu z raketami in možnarji na turške vojake v mejnem območju s Sirijo ubile najmanj enega vojaka, pet pa so jih ranile, je danes sporočilo turško obrambno ministrstvo. Turški vojaki so streljali nazaj in "potrdili, da so tarče nevtralizirali", navaja sporočili ministrstva francoska tiskovna agencija AFP.