Pri kraju Stare Žage se je smrtno ponesrečil 38-letni motorist

Dolenjske Toplice, 27. oktobra - V soboto se je okoli 17. ure pri kraju Stare Žage smrtno ponesrečil 38-letni motorist iz Brežic. Vozil je po regionalni cesti iz Črnomlja proti Podturnu. Pri kraju Stare Žage je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v betonski podporni zid in ograjo, kjer je tudi umrl, so sporočili s policije.