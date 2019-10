S protestom proti višjim cenam dovolilnic za plovbo po reki Soči

Kobarid, 26. oktobra - V prihodnje naj bi se precej povišale cene dovolilnic za plovbo po reki Soči, kar bo najbolj prizadelo kajakaše in raftarje. Kajakaši kot najpogostejši uporabniki reke so zato podpisovali peticijo proti dvigu cen. Predstavili so jo na današnjem protestnem shodu v Kobaridu, kjer so jo tudi predali predstavnikom kobariške občine.